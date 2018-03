Auto uit Gentse Volvo-fabriek is 'Europese wagen van het jaar' HR

05 maart 2018

16u32

Bron: Belga 146 De Volvo XC40, die sinds november van de band rolt in de Gentse Volvo-fabriek, is maandag uitgeroepen tot 'Europese auto van het jaar'. Dat werd bekendgemaakt in de aanloop naar het autosalon van Genève.

De XC40 is een compacte terreinwagen (SUV). Het is het eerste model dat in Gent wordt gebouwd op het nieuwe platform voor compacte wagens (CMA-platform of Compact Modular Architecture). Het is de eerste keer dat de Zweedse autobouwer in de prijzen valt bij de jaarlijkse verkiezing. De overige genomineerden waren: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-Series, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger en Seat Ibiza. De 'Europese auto van het jaar' wordt gekozen door een jury van zestig Europese autojournalisten. Vorig jaar ging de titel naar de Peugeot 3008.