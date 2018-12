Auto’s onder brokkelviaduct E17 worden morgen weggesleept HA

21 december 2018

17u58

Bron: Belga 0 Alle wagens op de park-and-ride onder het viaduct van de E17 in Gentbrugge, waar woensdagmorgen een stuk beton naar beneden kwam en door het dak viel van een bus op de stelplaats van De Lijn, worden morgen weggesleept. Dat melden het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de stad Gent en de lokale politie. De stelplaats van De Lijn is intussen ontruimd en afgesloten.

Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken naar beneden. Vorige week liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton waren losgekomen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste woensdagnamiddag in samenspraak met de stad Gent en de lokale politie dat alle zones van De Lijn en de park-and-ride onder het viaduct moesten vrijgemaakt worden. De beslissing kwam er nadat een brokstuk van het viaduct door het dakraam van een lijnbus was gevallen. Een deel van de park-and-ride is al ontruimd, maar vanaf morgenochtend gaat de politie over tot het wegslepen van de resterende voertuigen. “Wie voor het plaatsen van het parkeerverbod al op de parking stond en zijn voertuig niet tijdig kon verplaatsen, zal hiervoor niet moeten betalen", zegt Wegen en Verkeer.

Het Agentschap meldde eerder al dat er verschillende nieuwe maatregelen komen voor de wegen onder en langs het viaduct. Zo blijft de Brusselsesteenweg open voor auto- en tramverkeer, maar voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke beschermende constructie. Begin volgend jaar komen daar netten, zodat fietsers en voetgangers vanaf dan weer hun normale weg kunnen volgen.