Auto’s met kinderen botsen frontaal op weg naar school in Overpelt: ouders en vijf kinderen gewond

Marco Mariotti

24 oktober 2018

09u55

Bron: eigen berichtgeving

23

Deze ochtend is in Overpelt een busje frontaal gebotst met een personenwagen. In het busje zaten een moeder met haar vier dochters, ze raakten allen gewond. Eén dochtertje moest uit de wagen bevrijd worden. In de andere wagen zat een vader met zijn zoontje, ook zij raakten allebei gewond