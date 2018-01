Auto rijdt vluchtende transmigrant dood op E40 bij Jabbeke. West-Vlaams gouverneur: "Dit hadden we voorspeld" Mathias Mariën

30 januari 2018

00u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Langs de E40 in Jabbeke richting Oostende, is gisteravond even na 23 uur een overstekende jonge man doodgereden. Het slachtoffer, een illegale transitmigrant, was op de vlucht voor een politiecontrole en werd gegrepen door een kleine personenwagen. "Vroeg of laat moest dit gebeuren", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V). Minister Jambon noemt het ongeval "een spijtig voorval".

"Het ging om een op voorhand geplande politieactie, van een twintigtal agenten van de federale en lokale politie. Blijkbaar zat iemand verscholen in een struik, en is die in de richting van de autosnelweg gelopen. Hij werd aangereden door een bestuurder op het rechterrijvak en werd naar het linkerrijvak gekatapulteerd", legt Peter De Waele van de federale politie uit. Het slachtoffer, een transmigrant die illegaal in ons land verbleef, overleefde het ongeval niet.

Over de identiteit en de nationaliteit van de overleden transmigrant is nog niets geweten. Het parket van West-Vlaanderen, dat het onderzoek in handen heeft, heeft gevraagd aan het identificatieteam van de federale politie (DVI) om het slachtoffer te identificeren. "Er zijn bij de persoon, zoals bij de meeste mensen zonder geldige papieren, geen tekens gevonden die hem kunnen identificeren", aldus de woordvoerder nog. "Daarnaast is het stressteam vannacht ter plaatse gekomen, om de agenten, die erg waren aangedaan door het voorval, psychologisch bij te staan."

Bij de actie werden elf mensen zonder geldige verblijfspapieren opgepakt, afkomstig uit Irak en Ethiopië.

Het ongeval vond plaats bij een controle op de snelwegparking van Jabbeke, een van de parkeerplaatsen die transitmigranten al jaren gebruiken om aan boord van vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk te klauteren. Deze week nog besliste minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om privébewakingsfirma's in te zetten om die parkings te beveiligen. Ook de federale politie voert om die reden extra controles uit langs de snelwegen.

Als je erachteraan gaat, kan dat ertoe leiden dat hij nog verder op de autosnelweg loopt. Ook onze politiemensen komen zo in gevaar Peter De Waele, federale politie

De politiediensten vrezen al langer dergelijk scenario's met dodelijke afloop. Naast het onderzoek van het parket, wordt het voorval binnen de federale politie onderzocht. "Het is moeilijk om accuraat op te treden als iemand plots gaat lopen", benadrukt De Waele. "Als je erachteraan gaat, kan dat ertoe leiden dat hij nog verder op de autosnelweg loopt. Ook kunnen de politiemensen zo zelf in gevaar komen." Over het verloop van de geplande politieacties aan andere snelwegparkings, kon De Waele nog geen info geven.

Geen schuld

Voor minister Jambon (N-VA) is het dodelijke ongeval een "spijtig voorval", maar het mag ons "er niet toe nopen de acties niet verder te zetten". Volgens de N-VA-vicepremier treft de politie alvast geen enkele schuld.

"Voor ons is het heel duidelijk. De politie treft hier geen enkele schuld." De politieactie was al eerder gepland, maar kadert wel in het actieplan dat minister Jambon afgelopen weekend aankondigde, benadrukt zijn kabinet nog. Bovendien "kun je dit soort ongevallen niet vermijden", meent de vicepremier. "Je kan niet uitsluiten dat mensen bepaalde dingen doen, maar iedereen weet dat over een autosnelweg lopen gevaarlijk is", zei hij nog aan VRT NWS.

Betonnen muur

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert aangeslagen. “Helemaal onverwacht komt het natuurlijk niet”, zucht hij. “Vroeg of laat moest het gebeuren als je ziet welke risico’s die mensen nemen door vlak bij, langs en dus ook over de snelweg te lopen. Het is een razend gevaarlijke situatie.” Ondertussen wordt verder nagedacht hoe zulke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden. “Al is dat héél moeilijk”, gaat de gouverneur verder.

“Eén van de opties is om de middenbermen te verhogen ter hoogte van de snelwegparkings. Maar dan is de vraag: over welke afstand doen we dat? De volledige snelweg afsluiten voor een controle is onmogelijk." Ter vergelijking, in 2016 werd rond Calais een betonnen muur gebouwd van een kilometer. Die werd betaald door Groot-Brittannië dat 2,25 miljoen uittrok voor de bouw ervan. Londen beloofde onlangs een extra investering van 60 miljoen euro aan Frankrijk in de strijd tegen de illegalenproblematiek. De voorbije weken kwamen ook in Noord-Frankrijk al drie mensen om het leven in soortgelijke omstandigheden.

Eén van de opties is om de middenbermen te verhogen ter hoogte van de snelwegparkings. Maar dan is de vraag: over welke afstand doen we dat? Gouverneur Carl Decaluwé

"De politiediensten doen uitstekend werk", klonk het nog. "Het is onze taak om de mensensmokkelaars te blijven ontmoedigen.” Decaluwé hoopt ook op een snelle uitrol van het plan van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die een systeem uitwerkte van kort- en langparkeren langs de E40.

Omleiding

Meteen na het ongeval raadde het Verkeerscentrum alle verkeer aan om de snelweg te verlaten via knooppunt Brugge en daar een omleiding te volgen tot oprit 6 Jabbeke/De Haan. Inmiddels is de weg weer open.