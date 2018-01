Auto rijdt vluchtende transitmigrant dood op E40 bij Jabbeke

Mathias Mariën

30 januari 2018

00u42

Bron: eigen berichtgeving

0

Langs de E40 in Jabbeke richting Oostende is gisterenavond even na 23 uur een overstekende jonge man doodgereden. Het slachtoffer, een illegale transitmigrant, was op de vlucht voor een politiecontrole en werd gegrepen door een kleine personenwagen.