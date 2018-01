Auto rijdt vluchtende transitmigrant dood op E40 bij Jabbeke, "vroeg of laat moest dit gebeuren", zegt West-Vlaams gouverneur Mathias Mariën

30 januari 2018

00u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Langs de E40 in Jabbeke richting Oostende is gisterenavond even na 23 uur een overstekende jonge man doodgereden. Het slachtoffer, een illegale transitmigrant, was op de vlucht voor een politiecontrole en werd gegrepen door een kleine personenwagen. "Vroeg of laat moest dit gebeuren", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V), ministe van Binnenlandse Zaken noemt het dodelijk ongeval "een spijtig voorval".

De man overleed ter plaatse. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart. Het ongeval gebeurde enkele honderden meter van het tankstation waar illegale transitmigranten al maandenlang in vrachtwagens proberen klimmen.

Tijdens de actie pakte de politie in totaal elf mensen op. De agenten zagen de man de autosnelweg oversteken, maar konden niks meer doen. Het ging om een geplande controleactie waarbij ook honden werden ingezet.

Over de identiteit en nationaliteit van de overleden transmigrant is nog niets geweten. Het onderzoek is in handen van het parket van West-Vlaanderen, volgens Peter De Waele van de federale politie is het identificatieteam van de politie (DVI) ingeschakeld.

Jambon: "Spijtig voorval"

De snelwegparking van Jabbeke is een van de parkeerplaatsen die transitmigranten al jaren gebruiken om aan boord van vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk te klauteren. Deze week nog besliste minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om privébewakingsfirma's in te zetten om snelwegparkings te beveiligen. Ook de federale politie voert om die reden extra controles uit langs de snelwegen.

De politiediensten vrezen al langer voor dergelijk scenario's met dodelijke afloop. Voor minister Jambon (N-VA) is het dodelijk ongeval een "spijtig voorval", maar mag het ons "er niet toe nopen de acties niet verder te zetten". Volgens de N-VA-vicepremier treft de politie alvast geen enkele schuld.

"Voor ons is het heel duidelijk. De politie treft hier geen enkele schuld." De politieactie van maandagavond was al eerder gepland, maar kadert wel in het actieplan dat minister Jambon afgelopen weekend aankondigde, benadrukt zijn kabinet nog. Bovendien "kun je dit soort ongevallen niet vermijden", meent de vicepremier. "Je kan niet uitsluiten dat mensen bepaalde dingen doen, maar iedereen weet dat over een autosnelweg lopen gevaarlijk is", zei hij aan VRT NWS.

Gouverneur Decaluwé: "Vroeg of laat moest het gebeuren"

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert aangedaan op het ongeval. “Helemaal onverwacht komt het natuurlijk niet”, zucht hij. “Vroeg of laat moest het gebeuren als je ziet welke risico’s die mensen nemen door vlakbij, langs en dus ook over de snelweg te lopen. Het is een razend gevaarlijke situatie.”

Over de identiteit van het slachtoffer bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. “De vraag is of we die überhaupt zullen kunnen achterhalen. Het verder onderzoek zal dat uitwijzen”, aldus Decaluwé. Ondertussen wordt verder nagedacht hoe zo’n ongevallen in de toekomst kunnen vermeden worden. “Al is dat héél moeilijk”, gaat de gouverneur verder.

“Eén van de opties is om de middenbermen te verhogen ter hoogte van de snelwegparkings. Maar dan is de vraag: over welke afstand doen we dat? De volledige snelweg afsluiten voor een controle is onmogelijk. De politiediensten doen uitsteken werk. Het is onze taak om de mensensmokkelaars te blijven ontmoedigen.”

Omleiding

Meteen na het ongeval raadde het Verkeerscentrum alle verkeer aan om de snelweg te verlaten via knooppunt Brugge en daar een omleiding te volgen tot oprit 6 Jabbeke/De Haan. Inmiddels is de weg weer open.

#E40 In Jabbeke/De Haan is de weg weer vrij. Omrijden is niet meer nodig. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link