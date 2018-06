Auto rijdt vijftienjarige fietser aan op oversteekplaats in Herentals sam

25 juni 2018

19u18

In Herentals, in de Antwerpse Kempen, is een jonge fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Aarschotsesteenweg. De 15-jarige jongen werd door een wagen geraakt toen hij overstak op een fietsoversteekplaats. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.