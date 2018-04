Auto rijdt opnieuw metrotunnel in Brussel in Silke Vandenbroeck

16 april 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 25

Opnieuw is een wagen in een premetrotunnel gereden in Brussel. "Rond 6 uur deze ochtend reed de wagen via de Slachthuizenlaan de tunnel in, waar de wagen vast kwam te zitten. Daardoor reden tramlijnen 51 en 82 tot 9 uur niet. Het was een hele klus om de wagen te verwijderen. De wagen was namelijk achtergelaten en hing vast aan de sporen. Ondertussen kon de wagen getakeld worden", zegt Ann Van hamme, woordvoerster van de MIVB.