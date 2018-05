Auto rijdt in op torenkraan, bestuurster komt er met de schrik vanaf Jan Van Maele

28 mei 2018

18u44

Bron: Eigen berichtgeving 1 Even na 17:30 uur is op de Koning Albert-1 Laan in Sint-Michiels Brugge een kleine personenwagen achteraan ingereden op een geparkeerde oplegger, met daarop een onderdeel van een torenkraan.

Door de klap kwam de auto op de andere rijbaan terecht. De bestuurster kwam er met de schrik vanaf. Haar wagen is wel rijp voor de sloop.

Door het ongeval was de Koning Albert-1 Laan in de richting van Brugge afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor file vanaf de E403. De politie leidde het verkeer in goede banen en deed de vaststellingen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.