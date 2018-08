Auto rijdt in op terras in Temse: drie gewonden PKM

30 augustus 2018

16u18 0

Een auto is vanmiddag ingereden op het terras van taverne De Kaailopers op de Wilfordkaai in Temse. Daarbij vielen drie gewonden. Eén persoon raakte zwaargewond. De twee andere kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De drie zaten op het terras toen de bestuurder van een BMW plots de controle over het stuur verloor. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk.