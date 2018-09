Auto rijdt in op nieuwbouwappartement in Kalmthout Sander Bral/redactie

10 september 2018

00u50

Bron: eigen berichtgeving 0 De Kapellensteenweg in Kalmthout werd deze nacht opgeschrikt door een merkwaardig ongeval. Een bestuurder van een personenwagen verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn stuur, reed een voortuin in en kwam pas tegen de gevel van een nieuwbouwappartement tot stilstand.

De automobilist pleegde na de botsing vluchtmisdrijf, maar door het oliespoor dat de auto achterliet, kon het voertuig snel worden teruggevonden door de politie.

Of er mensen in het appartement aanwezig waren op het moment van de botsing, is nog niet bekend. Later meer.