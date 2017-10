Auto rijdt huis binnen in Evergem: "Het voelde aan alsof een bom ontplofte" Jeffrey Dujardin

22u31

Bij een zwaar ongeval zaterdagavond rond 21uur is een wagen ingereden op een huis dat op het kruispunt van de Kerkbruggestraat en Elslo in Evergem staat. De ravage was enorm. Brokstukken lagen verspreid over heel de straat en het huis.

Volgens een ooggetuige kwam de bestuurder uit de richting van de Burggravenlaan. Hij zou eerst een bloembak aangereden hebben vooraleer in het huis te crashen zonder te remmen. Na de crash zou hij zelfs richting huis gestapt zijn, hij woont niet ver af. De bewoners zijn in shock. "Het voelde aan alsof een bom ontplofte, ineens vloog alles opzij, zagen we een grote stofwolk. De zetel stond ineens aan de volledig andere kant van het huis. We hebben geluk gehad. Mocht die zetel aan de andere muur gestaan hebben, waren we er misschien niet meer."

Het huis werd gestut door de brandweer, er was zware structurele schade. De verkeersdeskundige is aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

