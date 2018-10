Auto rijdt bij vluchtpoging in op agent in Luik en knalt tegen tiental wagens

18 oktober 2018

In Luik zijn twee mensen aan de politie proberen te ontsnappen door op een agent in te rijden. Dat meldt de Luikse politie. De agent raakte gewond. Hij wordt geopereerd en verkeert niet in levensgevaar. Eén van de verdachten is opgepakt.