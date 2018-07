Auto rijdt achteruit en knalt door gevel Tim Van der Zeypen

04 juli 2018

19u05

Bron: eigen berichtgeving 0 Een man is vanavond met zijn auto door de gevel van een woning langs de Geerdegem-Schonenberg in Mechelen-Zuid gereden. De woning in onbewoond en stond leeg.

Niemand liep verwondingen op. De schade is echter wel groot. Er ontstond een gat van ruim twee op twee meter. De brandweer moest ter plaatse komen op de binnen- en buitengevel te stutten. De woning is eigendom van Woonpunt Mechelen. Die zal nu zelf het gat in de gevel moeten dichten. De straat was een uurtje afgesloten voor het verkeer.

