Auto ramt vitrine schoenenwinkel in Knokke: bestuurder vlucht weg MMB

30 juni 2018

09u45 3 In de Kustlaan in Knokke-Heist is afgelopen nacht een auto een schoenenwinkel binnengereden. De politie dacht aanvankelijk aan een ramkraak, maar uiteindelijk bleek het om een ongeval met vluchtmisdrijf te gaan. De schade aan de winkel is wel groot.

De buurtbewoners van de Kustlaan werden omstreeks 3.30 uur opgeschrikt door het lawaai. Toen de politie aankwam, lag de volledige etalage aan diggelen. Meteen werd gevreesd voor een ramkraak waarbij de auto doelbewust op de schoenenwinkel was ingereden. Uit onderzoek van de camerabeelden bleek echter dat het om een ongeval ging waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Er is een onderzoek gestart naar de dader. De winkel wordt ondertussen dichtgetimmerd. Hoe groot de schade binnen of aan de schoenen is door rondvliegend glas, is nog niet helemaal duidelijk.