Auto ramt kapsalon Kreatos in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

04 april 2018

05u23

Bron: eigen berichtgeving 0 Een auto is vannacht omstreeks 3 uur in het raam van een kapsalon van keten Kreatos gereden langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De bestuurder en zijn passagier bleven ongedeerd maar de materiële schade in het salon is groot.

De zaak zal een paar dagen gesloten blijven maar klanten zullen geholpen worden in de vestiging in Halle. Het is de tweede keer op vier maanden tijd dat een auto in een kapsalon van Kreatos belandt.

In december reed een jonge bestuurder ook al de zaak in Halle binnen. Ook daar bleef het bij materiële schade.