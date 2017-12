Auto ramt gevel. Bestuurder pleegt vluchtmisdrijf avh

13u17

Bron: Belga 0 Photo News . In Hamme stut de brandweer een woning nadat een bestuurder met zijn auto de gevel had geramd. Het incident gebeurde vrijdag, waarop de wagen vluchtmisdrijf pleegde. In het huis vielen geen gewonden.

Volgens de brandweer is alle instortingsgevaar geweken. Na de botsing was een scheur in de gevel ontstaan, waardoor de stabiliteit niet langer gegarandeerd was. Het huis is daarop gestut. De verdachte is iets later door de politie opgepakt.