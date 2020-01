Auto ramt etalageraam in Wijnegem, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf IB

01 januari 2020

23u59

Bron: Belga 0 In Wijnegem is een auto deze avond tegen de etalage van sanitairwinkel Desco gereden. Een van de ramen is daarbij gesneuveld. De bestuurder sloeg op de vlucht en liet zijn voertuig achter op de Eugeen Fahylaan in Deurne. Dat werd vernomen bij de lokale politie.

De wagen, een Opel Corsa, was rond kwart voor acht de parking van de sanitairwinkel opgereden aan de kant van de Deurnesteenweg. De bestuurder reed verder door, miste de bocht en knalde tegen de etalage van de winkel, aan de kant van de Merksemsebaan. De auto verloor daarbij een van zijn Poolse nummerplaten.

De bestuurder is na de botsing weggereden. De wagen werd even later aangetroffen in de nabij gelegen Eugeen Fahylaan. Van de inzittende(n) ontbrak elk spoor. De politie dacht aanvankelijk dat het om een ramkraak ging, maar gelooft nu eerder in de piste van een ongeval. Verder onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen.