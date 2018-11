Auto over de kop bij ongeval in Leonardtunnel, bestuurder gewond Redactie

23 november 2018

10u36

Bron: belga 0 Bij een verkeersongeval op de Brusselse Binnenring is vanochtend kort voor 08.00 uur een autobestuurder gewond geraakt. Bij het inrijden van de Leonardtunnel raakte de wagen de middenberm en ging vervolgens over de kop. Het voertuig kwam op zijn dak terecht en de bestuurder moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht maar zou niet in levensgevaar verkeren. Door het ongeval waren de twee rijstroken van de Leonardtunnel versperd, waardoor het verkeer bovengronds moest omrijden. Dat zorgde voor lange files op de Binnenring, waarbij het verkeer tot drie kwartier moest aanschuiven.

Een aantal bestuurders probeerde om te rijden via de R22, de Woluwelaan, maar ook daar raakte het verkeer in de knoop en was het filerijden van Zaventem tot Oudergem. Rond 08.30 uur was de Leonardtunnel vrijgemaakt maar het duurde tot ongeveer 09.00 uur voor de verkeershinder zich had opgelost.