Auto op z'n kop in de gracht na ongeval op de E403 bij Ruddervoorde Jan Van Maele

23 maart 2018

06u17

Bron: eigen berichtgeving 1 Voorbij de oprit Ruddervoorde op de E403 in de richting van Brugge gebeurde deze nacht rond half twee een zwaar ongeval. Twee auto's raakten van de weg af en belandden in de gracht. Een wagen ging daarbij over de kop en kwam op zijn dak terecht.

De rechter rijstrook en pechstrook lagen over een afstand van 100 meter bezaaid met brokstukken van beide wagens. Op de plaats van het ongeval is geen verlichting en is het bijzonder donker. Als bij een wonder kwamen alle inzittenden er met lichte verwondingen vanaf en konden ze ter plaatse verzorgd worden.

De brandweer kwam met een signalisatiewagen ter plaatse en verwijderde alle brokstukken. Door het vroege uur was er weinig hinder voor het verkeer.