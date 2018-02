Auto op depannagewagen uitgebrand, mogelijk kwaad opzet Bart Boterman

21 februari 2018

11u30

Bron: eigen berichtgeving 0

In de Taboralaan in Oostende is vanmorgen rond 9.30 uur een auto op een depannagewagen volledig uitgebrand. Toen de eigenaar zag dat zijn wagen in brand stond, kon hij de depannagewagen nog enkele meters vooruit rijden om de vlammen niet te doen overslaan op de naburige huizen.

De brandweer van Oostende was snel ter plaatse en verhinderde dat het vuur uitbreidde naar de depannagewagen zelf. Het voertuig erop is wel total loss. De politie is een onderzoek gestart want mogelijks is er kwaad opzet in het spel. De eigenaar van de auto liet verstaan dat iemand mogelijk wraak wilde nemen op hem.