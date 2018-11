Auto onmisbaar? Dit Kortrijks gezin met zes kinderen bewijst het tegendeel Peter Lanssens

15 november 2018

19u40 0 Het nieuw samengesteld gezin Maes-Jaumain uit Kortrijk telt zes kinderen... en géén auto. Hoe ze dan boodschappen doen, naar school gaan, en dergelijke meer? Te voet of met de fiets, tiens. “En de auto, die missen we niet!”

Twee weken geleden verkochten ze hun Hyundai H-1 People. En neen, het loopt sindsdien niét in het honderd bij Natacha Jaumain (38) en Olivier Maes (41). Nochtans hebben ze met haar kinderen Fraukje (10), Oone (9) en Otto (5), en zijn kinderen Remy (11), Henri (9) en Juliette (6) een qua ‘omvang’ aardig nieuw samengesteld gezin. “We beseffen dat niet iedereen dit kan”, knikt Olivier. “Maar het is wel mogelijk voor mensen die in een stadscentrum wonen, en in de buurt werken (het gezin woont in de Kortrijkse wijk Sint-Jan, red.). We hebben dit ook eerst drie maanden getest en het is ‘peanuts’ gebleken. Gewoon een klik maken.”

En de kinderen? Die zijn ook helemaal mee. “Maandag regende het, dus zijn we met jas en regenbroek aan naar school gefietst”, zegt Remy. “Maar ik vind dat niet erg.” Papa Olivier moet trouwens het verst: acht kilometer naar Lendelede voor het werk, en dus acht kilometer terug. “Gaat vlotter dan een collega die vanuit Kortrijk met de auto gaat”, lacht Olivier. “En het is goed voor hem: hij heeft nu een mooi kontje”, lacht Natacha.

Fluofanfare

En boodschappen dan? “Kopen we bij lokale handelaars — te voet, of met de fiets. En als we toch eens naar de supermarkt gaan, behelpen we ons met fietszakken. Iedereen fietst trouwens, ook de kleintjes. Vaak doen we dat in groep, met véél lichtjes. We zijn dan net de fluofanfare”, lacht Natacha.

“Onze vrijheid wordt ook niet beknot”, besluiten Natacha en Olivier. “Je moet je gewoon goed organiseren. Het gaat ons ook vooral om de duurzaamheid. En zelfs een auto die je niet vaak gebruikt, kost je veel geld. Denk maar aan de verzekering alleen.”

En het wordt beter: via een groepsaankoop kocht het gezin een elektrische cargobike. “Eens die geleverd is, kunnen ook onze hondjes altijd mee!”