Auto met paardentrailer over de kop op E314 Toon Royackers

29 september 2018

10u36

Bron: eigen berichtgeving 5 Op de E314 in Zonhoven is vanochtend een terreinwagen met daarop een paardentrailer aan het slingeren gegaan. Het ongeval gebeurde omstreeks 8.20 uur in de richting van Nederland.

In de trailer zaten op dat moment gelukkig geen dieren. De wagen schoof wel de berm in, knalde daar tegen het wildrooster en sloeg uiteindelijk over de kop. De bestuurder raakte bij het ongeval lichtgewond.

Takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij, waardoor de verkeershinder beperkt bleef.