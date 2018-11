Auto met lichaam vrouw in koffer uit Samber gehaald, verdachte gearresteerd AV

01 november 2018

17u53

Bron: Belga, la Dernière Heure 31 In Namen werd deze middag een auto uit het water van de Samber gevist. La Dernière Heure meldt dat het lichaam van een vrouw werd aangetroffen in de koffer. Mogelijk is er ook sprake van een tweede lichaam. Het parket van Namen bevestigt momenteel enkel dat er een voertuig uit het water is gehaald.

Volgens la Dernière Heure deden de feiten zich deze ochtend voor. Een man zou een auto met daarin één of meerdere inzittenden in het water hebben geduwd. De inzittenden zouden vooraf door de man zijn vastgebonden in de auto. De wagen werd aangetroffen op een honderdtal meter van de brug ‘pont de Flawinne’. Volgens de Franstalige media zou een man de wagen deze ochtend de Samber hebben ingeduwd. Hij zou daarna zijn opgepakt op de brug en vervolgens verhoord en opgesloten zijn. De man zou minstens gedeeltelijk hebben bekend.

Sudpresse meldt dat hij een vrouw zou hebben gewurgd in Boninne, maar de man werd gezien door een boer. Toen hij dat had opgemerkt, zou hij het lichaam van de vrouw in de koffer van zijn wagen hebben gegooid en die daarna in de rivier hebben gestort. De politie, gewaarschuwd door de boer, zou dan snel ter plaatse zijn gekomen en hem opgepakt hebben.

Persagentschap Belga stelde ter plaatse een grote ontplooiing van politie en brandweer vast. De koffer van de wagen werd afgeschermd door een tent. Ook werden verschillende wegen afgesloten voor alle vervoer.

Persmagistraat Charlotte Fosseur meldt dat ze morgen meer informatie zal vrijgeven, in functie van de elementen van het onderzoek.