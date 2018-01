Auto komt op dak terecht bij afrit E40 Jeffrey Dujardin

18u46

Bron: eigen berichtgeving 1

​Bij een ongeval deze namiddag rond 17 uur is een wagen aan het slippen geraakt aan de afrit van de E40 ter hoogte van Merelbeke. De bestuurder zou de controle over het stuur verloren hebben toen hij in een diepe plas reed die was ontstaan door de aanhoudende regen. Hierdoor raakte de auto de vangrail en kwam hij op zijn dak terecht. Er zijn gewonden weggebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar.

