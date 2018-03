Auto gestolen met hondje erin: Kristin uit Deurne wanhopig op zoek naar Maria ADN

26 maart 2018

13u44

Bron: ATV 41 Een vrouw uit Deurne is haar hondje Maria kwijt, nadat autodieven er met haar auto én haar lieve viervoeter vandoor gingen. De politie vond intussen haar voertuig terug in Borsbeek, maar van haar hond ontbreekt elk spoor. Kristin Gemoets hangt nu overal in de buurt posters op in de hoop haar huisdier te kunnen vinden.

Het ging allemaal zo snel. Kristin stapte uit om snel iets bij de apotheek in de Drakenhoflaan af te geven, toen een dief met haar auto wegscheurde. Haar hond zat op de achterbank. “Ik heb al 70 posters opgehangen”, vertelt de vrouw aan ATV terwijl ze er een op het raam van supermarkt Carrefour in Borsbeek plakt. “Ik voel me schuldig. Waarom laat ik die auto draaien? Maar iedereen doet dat toch wel eens.” Ze kan er niet bij hoe snel het allemaal is gebeurd.

“Misschien heeft de dief of de joyrider mijn hondje zelf bijgehouden… Ik hoop dat hij weet waar ze is of dat hij iets kan doen. Hij is in ieder geval de laatste die haar gezien heeft.” Kristin hoopt Maria snel terug te vinden. “Dat zou het grootste geluk in mijn leven zijn.”