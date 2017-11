Auto gegrepen door trein in Rumbeke

Hans Verbeke

13u40

Bron: Eigen verslaggeving, Belga

Hans Verbeke De wagen werd honderdvijftig meter meegesleurd

In Rumbeke is kort voor de middag een zwaar ongeval gebeurd waarbij een personenwagen gegrepen werd door een trein. Dat gebeurde op een overweg langs de Guido Gezellelaan. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets gekend.