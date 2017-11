Auto gegrepen door trein aan overweg in Zillebeke: twee doden LSI

11u59

Bron: Eigen berichtgeving 144 LSI Bij een treinongeval aan de overweg van de Komenseweg in Zillebeke (Ieper) zijn vanochtend twee inzittenden van een voertuig om het leven gekomen. Een trein greep de wagen aan de overweg. Na de klap schoot het voertuig in brand en brandde uit.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en zorgden al voor de evacuatie van een dertigtal passagiers uit de trein. Zij konden met een vervangbus verder reizen naar hun bestemming.

Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Komen en Poperinge. Volgens de eerste vaststellingen was de overleg gesloten, valt te horen bij Infrabel. De slagbomen waren naar beneden en het licht stond op rood. Mogelijk was de bestuurder van het voertuig verblind door de zon.

Tussen Menen en Poperinge is een vervangende busdienst ingelegd, aldus nog Infrabel-woordvoerder Frederic Petit.