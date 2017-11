Auto gaat overkop gracht in: twee jongemannen gewond Didier Verbaere

08u12

De Skoda belandde op het dak in de gracht. Op de Westremstraat tussen Sint-Lievens-Houtem en Westrem raakten zondagochtend omstreeks 6 uur twee jongemannen uit Wetteren gewond bij een verkeersongeval.

De chauffeur reed met zijn Skoda vlak na de bocht op de gemeentegrens van Bavegem de zachte berm in en belande in de gracht. Enkele meters verder knalden ze op de aarden wal van die gracht en sloegen overkop. De chauffeur kon zelf uit het verhakkelde voertuig klauteren. De passagier moest door de brandweerkorpsen van Wetteren en Houtem worden ontzet.

Ze werden onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het UZ in Gent voor verzorging maar de verwondingen zouden meevallen. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken in het ongeval. Of het duo op weg naar huis was na de Winterjaarmarkt, is niet bekend.