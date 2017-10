Auto gaat over de kop in Koksijde, bestuurder gewond Hanne Adriaen Bart Boterman

15u36

Bron: eigen berichtgeving 1 Bart Boterman

In de Ten Bogaerdelaan in Koksijde gebeurde vanmiddag een spectaculair ongeval met een personenwagen, waarbij de bestuurster als bij wonder slechts lichtgewond raakte. De 45-jarige vrouw raakte rond 12.10 uur van de weg af met haar voertuig en reed in de berm. Vervolgens reed ze door een haag en botste ze met een betonblok en een verkeerslicht. Haar wagen werd weggeslingerd en ging overkop. Het voertuig kwam enkele tientallen meters verder tot stilstand. De bestuurder kroop op eigen houtje uit het wrak en werd naar het ziekenhuis overgebracht door een ambulance. De politie regelde het verkeer en liet de auto takelen.