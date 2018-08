Auto gaat over de kop in Diepenbeek: bestuurster zwaargewond

08 augustus 2018

Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek is vanmiddag een bestuurster geslipt. Haar wagen begon om een nog onduidelijke reden te slippen en rolde de berm in. Bij de klap raakten geen andere voertuigen betrokken. De vrouw kon zelf nog uit het wrak kruipen. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.