Auto en truck vliegen door middenberm op E314 in Houthalen-Helchteren Toon Royackers

28 augustus 2018

15u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de E314 in Houthalen-Helchteren zijn deze namiddag kort voor 15 uur een wagen en een truck door de middenberm gevlogen. Om een nog onduidelijke reden kwamen de auto en de vrachtwagen met elkaar in botsing.

Beide voertuigen begonnen te slingeren en knalden in de vangrails. De truck ging daarbij nog op zijn kant en verloor een grote hoeveelheid grind. Ondanks de ravage raakten beide bestuurders eerder lichtgewond.

Door de klap is wel de E314 in de richting van Lummen grotendeels versperd. Bestuurders kunnen er enkel stapvoets voorbij over de pechstrook.