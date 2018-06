Auto crasht op terras, klant kan net op tijd wegspringen Tim Van der Zeypen

21 juni 2018

23u00

Een autobestuurder is vanavond ingereden op het terras van brasserie Lindehof in Hingene, een deelgemeente van Bornem. Niemand raakte gewond, maar er was wel wat stoffelijke schade.

Het ongeval gebeurde in de Wolfgang d’Urselstraat. Op het moment dat het ongeval gebeurde, was er een klant aanwezig. Hij kon net op tijd wegspringen. Terrasstoelen, tafels en parasols raakten beschadigd. Ook de inkomdeur liep schade op.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. De politie onderzoek of de man had gedronken, of een verkeerde pedaal induwde of onwel werd.