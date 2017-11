Auto brokkenpiloot Antwerpen vanmorgen gestolen, door Nederlandse politie gespot en geseind Caspar Naber

20u29

Bron: AD.nl 1 De Rouck De zwarte Jaguar bleek vanmorgen te zijn gestolen in Nederland Die bestuurder van de Jaguar die vanmiddag voor heel wat paniek en flink wat schade heeft gezorgd in Antwerpen , blijkt de auto vanmorgen in Nederland te hebben gestolen. De autodief die met zijn kersverse buit vanuit Nederland naar België vluchtte, werd gespot en geseind door de Nederlandse politie. De bestuurder van de zwarte Jaguar kon uiteindelijk worden klemgereden.

De autodief reed zich omstreeks het middaguur letterlijk in de kijker van de Nederlandse politie. Dit gebeurde op de E19 ter hoogte van de grensovergang Hazeldonk. "Een van onze ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) registreerde het kenteken van de wagen. Dat leverde direct een 'hit' op met informatie over gestolen voertuigen in onze database", zegt woordvoerder Ed Kraszewski van de landelijke eenheid.

De zwarte Jaguar bleek vanmorgen te zijn gestolen. Waar kan Kraszewski omwille van het onderzoek niet zeggen. De Nederlandse politie seinde volgens hem meteen haar Belgische collega's in. "Wij konden geen opvolging meer geven aan de zaak omdat de autodief op het moment van de kentekenscan al vlak voor de grens reed en zich even later op Belgisch grondgebied bevond."

De autodief werd na een dolle rit opgepakt. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven.