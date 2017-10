Auto brandt uit in garagebox

Tim Van Damme

21u07

Bron: eigen berichtgeving

In de Alfons Van De Maelstraat in Erembodegem is de brandweer druk in de weer geweest om een autobrand te blussen. Rond 18.15 uur merkten bewoners van een appartement op hoe een dikke rookpluim vanuit een van de garageboxen kwam. Daarin stond een personenwagen in lichterlaaie.