Auto botst tegen verlichtingspaal en belandt op dak in Komen: drie doden HAA

03 april 2019

12u04

Bron: RTL 1 Bij een zwaar verkeersongeluk op de N58 in Komen (Henegouwen) zijn vannacht twee vrouwen en een man om het leven gekomen.

De hulpdiensten kregen vannacht rond 1 uur een oproep binnen over het ongeval en rukten uit met onder andere twee ziekenwagens en een MUG. Voor de drie inzittenden kon echter geen hulp meer baten. Ze overleden ter plaatse. Volgens Sudinfo zijn de slachtoffers twee vrouwen en een man van in de vijftig die in het Noord-Franse Armentières woonden.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de wagen ter hoogte van de afrit naar Le Bizet begon te slippen en tegen een verlichtingspaal botste. Daarna belandde de wagen op zijn dak. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht door politiezone Komen-Waasten.