Auto botst tegen geparkeerde wagen in Aartselaar: een gewonde Benjamin Lembrechts

07 juni 2018

00u15

Bron: eigen berichtgeving 0 In Aartselaar is gisterenavond in de Guido Gezellestraat een auto tegen een geparkeerde wagen gebotst. Door de klap ging de auto over de kop en het voertuig belandde uiteindelijk op het dak.

De straat werd afgesloten en een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

Later meer.