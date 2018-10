Auto botst met trein in Kermt: treinverkeer tussen Hasselt en Leuven onderbroken, nog onduidelijk of er slachtoffers vielen ADN

28 oktober 2018

14u19

Bron: Belga 0 In Kermt, een deelgemeente van Hasselt, zijn vandaag om 13.20 uur aan een overweg een personenwagen en een trein op elkaar gebotst. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Als gevolg van het ongeval is het treinverkeer tussen Hasselt en Leuven onderbroken. Tussen beide steden is een pendeldienst met bussen ingelegd. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Later meer.