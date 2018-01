Auto botst frontaal op camper in Kruibeke: vier zwaargewonden HA

15u14

Bron: Belga 0 Belga De brandweer moest de slachtoffers uit de voertuigen bevrijden. Twee van de vier zwaargewonden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Bij een aanrijding tussen een personenwagen en een camper in het Oost-Vlaamse Kruibeke zijn op oudejaarsavond vier personen zwaargewond geraakt. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur in de Burchtstraat in Kruibeke. De personenwagen ging uit de bocht en botste frontaal op een kampeerwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De brandweer kwam ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. In de personenwagen raakten drie inzittenden zwaargewond. Twee van hen werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar hun huidige toestand is niet duidelijk. In de kampeerauto raakte een persoon zwaargewond en een andere lichtgewond.