Auto bolt van oprit in Ieper, naast visser recht het water in Hans Verbeke

15 juni 2018

17u17

Bron: Eigen berichtgeving 3 In Ieper is rond de middag een geparkeerde auto in het water van de vestingen beland. Niemand raakte gewond.

Het voertuig stond sedert gisteren geparkeerd op de licht hellende oprit naast een woning in de Kiplinglaan, onder een carport op zo’n 25 meter van de straat. De eigenaar had het voertuig in versnelling laten staan, maar heeft niet de gewoonte om de handrem op te trekken. De man was zijn krant aan het lezen toen een jogger kwam aanbellen om te zeggen "dat er een probleempje was". De Toyota Verso van de Ieperling was, zonder duidelijke oorzaak, uit eigen beweging beginnen bollen.

Een visser die op amper een meter afstand zat, schrok zich een hoedje, maar bleef ongedeerd

Het voertuig reed kaarsrecht de oprit af, beukte een smeedijzeren poort open, dwarste de straat, scheerde rakelings langs een boom en dook vervolgens het water in. Een visser die op amper een meter afstand zat, schrok zich een hoedje, maar bleef ongedeerd. Het voertuig verdween helemaal onder water en is reddeloos verloren.