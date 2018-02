Auto belandt ondersteboven in struikgewas in Oostkamp

Jan Van Maele

16 februari 2018

05u16

0

In de Kortrijksestraat in Oostkamp gebeurde vanmorgen even voor 2 uur een spectaculair ongeval. Een auto die uit de richting van Ruddervoorde kwam, raakte er de betonnen vluchtheuvel waardoor hij de controle over het voertuig verloor en eerst tegen een geparkeerde auto terecht kwam, om vervolgens op zijn dak, in het struikgewas tegen een boom tot stilstand te komen.