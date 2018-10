Auto belandt onder trein in Kermt, bestuurster en hondje overleden Treinverkeer tussen Hasselt en Leuven onderbroken Toon Royackers ADN

28 oktober 2018

14u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 25 In Kermt bij Hasselt is vanmiddag aan een overweg een auto onder een trein terechtgekomen. De autobestuurster en haar hondje kwamen om.

Rond half twee kwam het tot een botsing tussen de wagen en een trein aan de Rootstraat. Getuigen zagen de auto plots opgeschept worden aan de gesloten overweg. De klap was zo hevig dat het wrak nog werd meegesleurd naar de volgende overweg. Brandweerzone Zuid-West-Limburg snelde ter plaatse om de bestuurster te bevrijden. Maar het slachtoffer en haar hondje waren al bezweken.

Op de trein zelf, die onderweg was naar Hasselt, zaten op dat moment zo’n zestig passagiers. Zij werden opgeschrikt door de luide slag, waarna hun trein plots in de remmen ging. Alle passagiers zijn met een vervangbus naar hun bestemming gebracht.



Als gevolg van het ongeval is het treinverkeer tussen Hasselt en Leuven onderbroken. Tussen beide steden is een pendeldienst met bussen ingelegd. De omgeving van de Rootstraat is afgesloten. De lokale Politiezone Limburg Regio Hoofdstad onderzoekt samen met de spoorwegpolitie de precieze omstandigheden van het ongeval.

Mogelijk gaat het om een zelfdoding. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.