Auto belandt in Schelde in Oudenaarde: slachtoffer overleden LDO

29 januari 2018

09u04 191

Aan de Scheldekant in Oudenaarde is deze ochtend een auto in de Schelde beland. Volgens de eerste berichten waren er aanvankelijk twee slachtoffers gered en werd er door duikers gezocht naar een derde slachtoffer. Nu blijkt dat er slects een inzittende was, een man uit Eine. Hij is overleden. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

