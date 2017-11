Auto belandt in Schelde: bestuurder naar het ziekenhuis Toon Verheijen

Een auto is vanmorgen in de Schelde terechtgekomen ter hoogte van de Plantijnkaai. De bestuurder kon zichzelf uit het voertuig bevrijden en kreeg door enkele getuigen een reddingsboei toegegooid zodat hij uiteindelijk zelf uit het water geraakte. De man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ging het om een poging tot wanhoopsdaad.