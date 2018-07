Auto belandt in gracht op E40 aan Nevele Jeffrey Dujardin

28 juli 2018

13u10

Bron: eigen berichtgeving 0

Juist na de oprit van de E40 in Nevele richting kust is deze middag rond 12.15 uur een wagen in de gracht beland. De bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer, hij liep geen verwondingen op. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een klapband, waardoor de hij de controle over het stuur verloor. Er is enige hinder, enkel de pechstrook is versperd en er staat een kleine kijkfile.