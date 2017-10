Auto begint te slippen en ramt huisgevel

Bestuurster gewond naar ziekenhuis

Jan Van Maele

10u30

Bron: Eigen berichtgeving

0

Jan Van Maele De wagen botste tegen de gevel van een woonhuis.

In de Doelhofstraat in Nieuwmunster-Zuienkerke is in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw gewond geraakt bij een ongeval.