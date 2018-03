Auto afgekeurd, blokje rond, auto goedgekeurd: Radio1–presentator bewijst dat het kan Kristof Aerts

21 maart 2018

16u42 0 Eerst een rode kaart krijgen bij de autokeuring voor een slecht afgesteld dimlicht en een half uur later een groene kaart zonder enige herstelling.

Radio1–presentator Ronald Verhaegen had vrijdag zijn Chevrolet Captiva bij zijn garage laten controleren voor de keuring van afgelopen dinsdag. "Ik zag de controleur in het keuringsstation lang naar mijn lichten kijken", zegt Ronald. "Volgens hem stonden ze te laag en was er een klein verschil. Ik vond dat allemaal vreemd, omdat mijn lichten in de garage al gecontroleerd waren."

Na de rode kaart belde hij met zijn vrouw. "Ze had op Google reacties gevonden van mensen wiens wagen ook afgekeurd was door een probleem met dimlichten en die meteen een herkeuring lieten doen. Ik wilde dat ook proberen. Ik was er nu toch. Uit een journalistieke reflex heb ik dat dan gefilmd."

De herkeuring in hetzelfde station werd in een andere rij en door een andere controleur uitgevoerd. "Nu was wel alles in orde. Ik kreeg een groene kaart. Dat is toch lichtjes overdreven en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Die herkeuring heeft me wel een extra 12,3 euro gekost en dan ben ik gelukkig niet naar een garage geweest om de dimlichten te laten ‘herstellen’."

Marie De Backer van GOCA (Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) ziet geen probleem. "Bij de garagist kan de vloer misschien niet helemaal recht zijn. Eens wat sneller over een verkeersheuvel rijden, kan al verschil maken. Dat kan bijvoorbeeld ook tussen de twee keuringsmomenten gebeurd zijn."