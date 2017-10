Autistische jongen (17) uit Wervik vermist (LSI)

14u39

Bron: Eigen berichtgeving 587 rv De politie van de zone Arro Ieper is op zoek naar de 17-jarige Steven Jacaton uit Wervik. De autistische jongen is sinds vanochtend vermist.

Steven Jacaton vertrok gewoontegetrouw bij hem thuis naar de bushalte aan de Mesenstraat in Wervik. Daar pikt een schoolbus hem normaal op om naar zijn school voor bijzonder onderwijs in Kortrijk te brengen. De tiener stond evenwel niet aan de halte toen de bus arriveerde en is sindsdien spoorloos. Net voor de middag is zijn verdwijning gemeld.



Steven Jacaton is niet echt zelfredzaam in voor hem vreemde situaties. Hij is niet in het bezit van een gsm, geld noch identiteitsdocumenten. Steven heeft enkel een buskaart van de school bij met zijn pasfoto erop.



De politie van de zone Arro Ieper vraagt de bevolking naar de jongen uit te kijken en het opsporingsbericht op Facebook massaal te delen. Steven is 1,80 tot 1,90 meter groot, heeft een slungelachtige houding, kort donkerbruin haar en droeg een zwarte jas met kap, een zwarte joggingbroek, zwarte schoenen en een witte t-shirt.



Wie weet waar Steven zich bevindt of nuttige tips kan geven kan terecht bij de politie van de zone Arro Ieper op 057/23 05 00 of het lokaal commissariaat in Wervik op 056/23 46 20.

