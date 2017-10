Autistische jongen (17) uit Wervik veilig en wel in Henegouwen Lieven Samyn

19u14

Bron: Eigen berichtgeving 5739 rv De 17-jarige autistische jongen uit Wervik, die dinsdagochtend rond half acht verdween nadat hij op enkele meters van zijn huis zijn schoolbus naar Kortrijk had gemist, is terecht. Dat zegt het parket van Ieper.

S.J. is in het Henegouwse Le Bizet (Komen-Waasten) gevonden en verkeert in al bij al goede gezondheid. Hij was dinsdagmiddag rond 11u30 voor het laatst gezien in Rekkem (Menen) toen hij een vrouw aansprak en naar zijn school De Hoge Kouter in Kortrijk vroeg.