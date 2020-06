Auteur Nadia Nsayi: "Koning zet historische stap, regering kan daarop verdergaan en excuses maken” HAA

30 juni 2020

11u36

Bron: Belga 1 Met zijn spijtbetuiging heeft koning Filip een nieuwe dynamiek gelanceerd in het debat rond het koloniaal verleden van België. Dat zegt auteur Nadia Nsayi (36). "Het staatshoofd heeft zich uitgesproken, het debat zal nu op andere niveaus verdergaan."

Nsayi, die recent een boek publiceerde over haar familiegeschiedenis binnen de relatie tussen België en Congo, was verrast door de brief van de koning. "Het debat is natuurlijk niet nieuw, maar ik had dit op dit moment niet verwacht. Toen Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) een parlementaire commissie rond het koloniaal verleden aankondigde, dacht ik dat eventuele excuses pas na het onderzoek van die commissie zouden volgen."

De 36-jarige auteur van ‘Dochter van de dekolonisatie’ was ook verrast over de boodschap van de brief. "Hij toont zich niet alleen zeer kritisch over de periode van Congo-Vrijstaat, maar ook over het koloniaal beleid tot 1960. Dat is positief. Bovendien kijkt hij niet alleen naar het verleden, maar legt hij ook de link met de samenleving vandaag. Daarmee toont de koning dat hij in onze maatschappij staat."

Politieke stappen

Nsayi spreekt van een eerste historische stap in een debat rond de impact van het koloniaal verleden. Het onderscheid tussen 'spijt' en 'excuses' is op dit moment vooral een semantische discussie, vindt ze. "Ik kan geloven dat het maken van expliciete excuses bepaalde gevolgen heeft die politiek gevoelig liggen. Maar deze spijtbetuiging is toch ook niet niets."

Bovendien kan er een soort complementariteit plaatsvinden met verdere politieke stappen, stelt Nsayi voor. "De koning heeft nu zijn spijt uitgedrukt, de regering kan daarop verdergaan en excuses maken."

Ik geloof niet in een oprechte samenwerking tussen onze landen als we het verleden niet in de ogen durven kijken Nadia Nsayi (36), auteur van ‘Dochter van de dekolonisatie’

Voor de volgende fase kijkt Nsayi nu naar de parlementaire commissie over het koloniaal verleden. "Die commissie moet een duidelijk en sterk mandaat krijgen. Er moeten experten, ook mensen van Congolese origine, in zetelen. En ook de jonge generatie, die met de 'Black Lives Matter'-beweging ook een aandeel heeft in dit debat, moet een plaats krijgen."

Kerken en bedrijven

Het is in ieder geval duidelijk dat het gesprek hiermee nog maar net begonnen is. "Ook na de koloniale periode zijn er zaken 'hangende', zoals de moord op Lumumba of de steun aan het Mobutu-regime. Het is belangrijk om deze zaken aan te kaarten. Ik geloof niet in een oprechte samenwerking tussen onze landen als we het verleden niet in de ogen durven kijken."

De koning heeft hiermee de aanzet gegeven en volgens Nsayi gaat het debat zich nu op andere niveaus verderzetten. "Dit is niet alleen een zaak van het koningshuis, maar van de gehele Belgische maatschappij. Ik kijk daarbij ook naar de kerk en de bedrijven.”

